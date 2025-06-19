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В Госдуме объяснили паузу в переговорах между Россией и Украиной

Депутат Чепа: пауза в переговорах РФ и Украины связана с разницей меморандумов
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Позиции меморандумов России и Украины значительно расходятся, поэтому необходима дальнейшая проработка. Так в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил причину большого перерыва между раундов переговоров Москвы и Киева.

Он напомнил, что «были определенные задержки со стороны Украины», а также заявления Владимира Зеленского о «правомочности ведения переговоров делегаций по тем или иным вопросам».

«Позиции меморандумов сильно расходятся. Поэтому нужны определенные консультации, нужна проработка», — заявил Чепа.

По словам парламентария, к переговорам нужно «подготовиться», а не проводить их на следующий день после предыдущего раунда.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств заявил, что переговорные группы России и Украины ведут подготовку к новому раунду переговоров, который может состояться после 22 июня.

Ранее спикер Рады отверг «мир любой ценой» на Украине.

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