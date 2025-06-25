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Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным замечательной

Глава МИД Ирана Арагчи: переговоры с Путиным 23 июня прошли замечательно
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Кремле 23 июня, замечательными.

«Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Путина с Арагчи заявил, что результативности от этой встречи никто не ждал, нужен был обмен мнениями.

Владимир Путин во время встречи с Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия Соединенных Штатов в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Российский лидер также подчеркнул, что позиция России касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна и была отражена в заявлении МИД России.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

Ранее в Иране опровергли слова Трампа о полном уничтожении ключевых ядерных объектов.

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