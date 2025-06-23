В Кремле прокомментировали встречу Путина с главой МИД Ирана

Песков: от встречи Путина и Арагчи ожидали не результатов, а обмена мнениями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что результативности от этой встречи никто не ждал.

По его словам, беседа вряд ли могла быть результативной, поскольку этого никто не ожидал в нынешних условиях.

«В горячий момент важно было обменяться мнениями, важно было получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы», — подчеркнул представитель Кремля.

Владимир Путин во время встречи с Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Глава государства также подчеркнул, что позиция РФ касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна и была отражена в заявлении МИД России.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

Ранее в Иране опровергли слова Трампа о полном уничтожении ключевых ядерных объектов.