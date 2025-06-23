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Путин осудил неспровоцированную агрессию в отношении Ирана

Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий

Неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — сказал Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Глава государства также подчеркнул, что позиция РФ касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна и была отражена в заявлении МИД России.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Однако в Тегеране опровергли его слова, отметив, что атака американских ВВС была «безрезультатной».

В МИД РФ решительно осудили действия США в отношении Ирана. В российском ведомстве отметили, что это «безответственное решение грубо нарушает международное право», а также Устав ООН и резолюции Совбеза ООН.

Ранее в Иране рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США.

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