В Иране опровергли слова Трампа о полном уничтожении ключевых ядерных объектов

Американские удары по ядерным объектам Ирана были «безрезультатными», заявил официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» в эфире IRIB.

По его словам, действия Вашингтона были необходимы для возрождения «умирающего» Израиля, но они не принесли плодов. Помимо прочего, атака США расширила список «законных целей» ВС Ирана и создала почву для распространения конфликта на весь Ближний Восток, заявил представитель ВС.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил Трампу активизацией террористических ячеек в США.