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Диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию

РИА: Анкара рассчитывает на возобновление переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
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Murad Sezer/Reuters

Турция рассчитывает, что делегации России и Украины скоро возобновят переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Он подчеркнул, что переговоры делегаций России и Украины могут открыть путь для встречи на уровне лидеров государств.

Источник добавил, что наработки, которые были сделаны техническими делегациями, очень важны.

Он также подчеркнул, что фразой про «новые шаги» президент республики Реджеп Тайип Эрдоган имел в виду инициативу Анкары по встрече на уровне лидеров Турции, России, США и Украины. Дипломатический источник добавил, что подобная встреча может положить конец конфликту и достичь мира.

До этого Эрдоган заявил, что Турция планирует предпринять новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине.

16 июня президент России Владимир Путин и Эрдоган в беседе отметили, что РФ строго соблюдает договоренности с Украиной, достигнутые на втором раунде переговоров.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.

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