Путин и Эрдоган обсудили соблюдение договоренностей России и Украины

Путин и Эрдоган отметили, что РФ строго соблюдает договоренности с Украиной

В разговоре президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было отмечено, что РФ строго соблюдает договоренности с Украиной, достигнутые на втором раунде переговоров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

16 июня украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что РФ и Украина завершили этап репатриации тел в рамках договоренностей в Стамбуле. Россия передала Украине тела еще 1245 погибших украинских военнослужащих.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Позднее Эрдоган заявил, что хочет организовать саммит в Стамбуле или в Анкаре на уровне лидеров с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.