Эрдоган заявил о новых шагах в рамках стамбульского процесса по Украине

Турция планирует предпринять новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит НАТО в Гааге, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что усилия Турции по прекращению конфликта хорошо известны всем.

«‎Мы — страна, которая пользуется доверием обеих стран. Мы добились конкретного прогресса. Переговоры в Стамбуле — один из важнейших шагов. Теперь мы хотим встать на путь, который положит конец войне. Эта война не может длиться вечно»‎, — сказал глава государства.

Эрдоган также заявил о намерении обозначить это на саммите НАТО.

16 июня президент России Владимир Путин и Эрдоган в беседе отметили, что РФ строго соблюдает договоренности с Украиной, достигнутые на втором раунде переговоров.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.