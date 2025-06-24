Иранский посол заявил, что удары по атомным объектам нанесли ущерб переговорам

Удары США и Израиля по атомным объектам Ирана подорвали перспективу переговоров. Об этом ТАСС заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, Иран всегда был и остается приверженцем дипломатии.

«Атака на мирные ядерные объекты Ирана со стороны гегемонистского западного режима во главе с США исключает рациональность, подрывает логику переговоров и делает надзорные и правовые механизмы бессмысленными», — сказал он.

24 июня политолог Федор Лукьянов заявил, что объявленное Вашингтоном прекращение огня между Ираном и Израилем дало возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Ирана, а Тегеран выстоял против грозных противников, пояснил эксперт.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Госдуме назвали войну Израиля с Ираном бессмысленной и странной.