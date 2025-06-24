В Иране заявили об «одностороннем признании поражения» Израилем

Стойкая оборона вооруженных сил Ирана и «сокрушительные ответы» Израилю заставили еврейское государство «почувствовать угрызения совести», «признать поражение» и отступить. Соответствующее заявление Совбеза Ирана публикует агентство Tasnim.

Как следует из текста, секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что стойкая оборона иранских вооруженных сил и сокрушительные ответные удары по израильскому режиму «заставили врага почувствовать угрызения совести, признать поражение и одобрить одностороннее прекращение наступления» на Иран.

В ведомстве заверили, что ВС Ирана «не доверяют врагу» и готовы к любому развитию событий, «держа палец на спусковом крючке», чтобы дать сокрушительный ответ любой агрессии.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее командующий КСИР назвал Трампа «глупым» и предостерег от новых атак на Иран.