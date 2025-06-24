Политолог оценил прочность перемирия между Израилем и Ираном

Объявленное Вашингтоном прекращение огня между Ираном и Израилем дало возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Ирана, а Тегеран выстоял против грозных противников, пояснил эксперт.

«Думаю, в среднесрочной перспективе в регионе воцарится стабильность. Что касается перспектив ядерной программы Ирана, то это трудно прогнозируемая тема. Одно можно сказать с уверенностью: сейчас стороны запустят долгие обсуждения на разных уровнях об условиях ее развития», — сказал Лукьянов.

Он также отметил, что Ирану и Израилю пришлось согласиться на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Ранее в Кремле заявили, что надеются на устойчивое прекращение огня между Ираном и Израилем.