В Госдуме назвали войну Израиля с Ираном бессмысленной и странной

Война Израиля с Ираном бессмысленна — Тегеран никогда не отказывался от переговоров по ядерному вопросу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, команду ударить по объектам в Иране Израилю дал президент США Дональд Трамп.

«Иран и не говорил, что не будет не соглашаться с ядерной программой. Через несколько дней должны были начаться переговоры. За несколько дней до удара Израиля по Ирану. Он и не отказывался никогда. Уже шли переговоры и вдруг Израиль с какого-то перепугу нанес удар по Ирану. Хотя уже была ядерная сделка буквально в стадии разрешения. Я думаю, что не 12-дневной войну надо называть, а непонятной. Зачем [премьер-министру Биньямину] Нетаньяху нужно было наносить удар по Ирану? Я думаю, что ему Трамп дал команду. Война бессмысленная и странная. Ну а мы, конечно, будем помогать Ирану, у нас есть соглашения. Не военные, мирные. Конечно, будем помогать», — сказал Колесник.

В ночь на 24 июня президент США сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

До этого Трамп отмечал, что США стремятся к «полной ликвидации» иранской ядерной программы, но он готов рассмотреть идею об использовании Тегераном ядерной энергии в мирных целях. В марте он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки. По истечении срока, в ночь на 13 июня, Израиль атаковал Иран.

Ранее в Госдуме заявили, что у России нет задачи открыть второй фронт в Иране.