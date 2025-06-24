Политолог усомнился, что мир на Ближнем Востоке воцарится надолго

Перемирие на Ближнем Востоке вряд ли продлится долго, поскольку Израиль в нем не заинтересован. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Эксперт признался, что не понимает, как президенту США Дональду Трампу удалось склонить Еврейское государство к миру.

«Израиль хотел, хочет и будет хотеть крови. Это милитаризированное образование, особенно во главе с [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху, и оно слишком кроваво для того, чтобы мир долго мирился с его существованием в качестве государства. Я считаю, что рано или поздно вопрос легальности существования государства Израиль будет поставлен», — сказал Пинчук.

Он также отметил, что без конфликтов с Нетаньяху «спрашивают за все то, что он натворил».

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Глава израильского минобороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Иран при этом опроверг сообщения об атаке на Израиль.

Ранее политолог указал на «сложное положение» России из-за конфликта Израиля и Ирана.