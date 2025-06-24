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Политолог: мир на Ближнем Востоке — плохой сценарий для Нетаньяху

Политолог Пинчук: Нетаньяху не нужен мир на Ближнем Востоке
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Ronen Zvulun/Reuters

Мир на Ближнем Востоке — плохой сценарий для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Именно поэтому власти Еврейского государства заявляют о якобы нарушении прекращения огня со стороны Ирана, считает он.

«В состоянии мира с него (Нетаньяху. — «Газета.Ru») спрашивают за все то, что он натворил. Поэтому, скорее всего, либо возникнет угроза потери власти Нетаньяху, либо инициируют досрочные выборы, либо будет новая война», — отметил эксперт.

Что касается президента США Дональда Трампа, свои политические цели он реализовал — «символическое жертвоприношение» в виде ударов по ядерным объектам Ирана, а затем перемирие, которое является его программным обещанием, продолжил Пинчук.

По его словам, в плюсе остался и Китай, который сохранил контроль над экономикой Ирана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Глава израильского минобороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Иран при этом опроверг сообщения об атаке на Израиль.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану.

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