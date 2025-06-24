Политолог указал на «сложное положение» России из-за конфликта Израиля и Ирана

Конфликт Израиля и Ирана при участии США поставил Россию в сложное положение, поскольку Москва поддерживает отношения со всеми сторонами, и выбор в пользу одной из них не входил в планы Кремля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Что касается России, то эта война [Израиля и Ирана] поставила Россию в очень сложное положение, потому что у нас есть стратегическое партнерство с Ираном, у нас есть очень тонкие и значимые на данный момент отношения с американской администрацией, и у Путина есть деловые и вполне рабочие отношения с израильским руководством», — заявил Лукьянов.

По его словам, ситуация, в которой России нужно делать «выбор явно не входила в планы Кремля». Этим обусловлена «осторожность высказываний» президента Владимира Путина относительно конфликта на ПМЭФ 2025, подчеркнул эксперт.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее стало известно, как Иран может отомстить США в случае провала переговоров.