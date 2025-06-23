Трамп поблагодарил Иран после атак на военные базы США

Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаках на военные базы в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаках на военные базы в США. Такое заявление американского лидера появилось в социальной сети Truth Social.

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших», — заявил он.

По словам Трампа, теперь настало время для мира, с чем он поздравил международное сообщество.

Также Трамп назвал ответ Ирана на удары США по иранским ядерным объектам слабым. По его словам, были сбиты 13 из 14 ракет, еще одна «была отпущена», так как не представляла угрозы.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал завод по обогащению урана Фордо.

Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что Фордо получил лишь частичные повреждения.

23 июня Axios сообщил, что иранская армия выпустила несколько ракет в сторону Катара и Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов.

Ранее Иран пообещал США тяжелые последствия в ответ на удары по ядерным объектам.