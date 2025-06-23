Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым»

Иран дал «очень слабый» ответ на удары США по иранской ядерной инфраструктуре. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым образом, чего мы и ожидали и что мы эффективно отразили», — написал он.

По его словам, были сбиты 13 из 14 ракет, еще одна «была отпущена», так как не представляла угрозы.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал завод по обогащению урана Фордо.

Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что Фордо получил лишь частичные повреждения.

23 июня Axios сообщил, что иранская армия выпустила несколько ракет в сторону Катара и Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов.

Ранее МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США.