У Турции пока нет информации по следующему этапу российско-украинских переговоров

РИА: Турция пока не получала данных по новому раунду переговоров РФ и Украины

Турецкая сторона пока не получала информации от сторон по очередному раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место. Мы пока не получали какой-то информации, чтобы сообщить об этом вам. Обратитесь к ним», — сказали агентству.

20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина совместно примут решение о дате проведения третьего раунда переговоров между делегациями. По его словам, вопрос о времени встречи будет согласован обеими сторонами.

До этого Песков заявил, что гуманитарные договоренности дают возможность России и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям.

Кроме того, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. Она добавила, что конкретные сроки нового раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта будут озвучены в ближайшее время представителями самой делегации.

Ранее в России назвали условие долгосрочного мира с Украиной.