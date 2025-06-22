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В МИД России решительно осудили удары США по Ирану

МИД: Россия решительным образом осуждает удары США по ядерным объектам в Иране
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением относительно атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты в Иране. Оно опубликовано на сайте ведомства.

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — говорится в сообщении.

Там отметили, что данное «безответственное решение... грубо нарушает международное право», а также Устав ООН и резолюции Совбеза ООН.

«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — добавили в министерстве.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным.

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