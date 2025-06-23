В Иране рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США

FT: в Иране заявили, что сейчас обогащенный уран находится в безопасности

Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана не повредили запасы урана. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на иранские источники.

«Сейчас обогащенный уран в безопасности», — подчеркнули источники.

До этого та же газета сообщала, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов в ночь на 22 июня.

В ночь на воскресенье Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в Иране заявили о «развязанных руках» после атак США по ядерным объектам.