Песков рассказал, уведомлял ли Трамп Путина о планах нанести удары по Ирану

Песков: Трамп не информировал детально Путина о намерении США ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп не информировал детально российского коллегу Владимира Путина о намерении Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Здесь никакого детального информирования не было», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что сама тема Ирана неоднократно обсуждалась российским и американским лидерами. По его словам, со стороны Москвы звучали предложения, но информирования об американских ударах не было.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин обвинил Запад в дестабилизации на Ближнем Востоке и во всем мире.