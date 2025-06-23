Путин проведет переговоры с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин 23 июня переговорит по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Будет (телефонный разговор — прим. ред.) с премьер-министром Ирака», — сказал Ушаков.
Других подробностей он не привел.
Накануне глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что атаки Израиля на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам. Он призвал к выполнению решений Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 1995 года относительно создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.
В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что Иран может начать «террористические атаки» на территории США.