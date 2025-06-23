Путин проведет переговоры с премьером Ирака

Ушаков: Путин переговорит по телефону с премьер-министром Ирака ас-Судани

Президент России Владимир Путин 23 июня переговорит по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Будет (телефонный разговор — прим. ред.) с премьер-министром Ирака», — сказал Ушаков.

Других подробностей он не привел.

Накануне глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что атаки Израиля на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам. Он призвал к выполнению решений Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 1995 года относительно создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Иран может начать «террористические атаки» на территории США.