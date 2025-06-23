Иран может начать «террористические атаки» на территории США

Иран в качестве ответа США на атаку по трем ядерным объектам может ударить по американским базам на Ближнем Востоке или организовать «террористические атаки» внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Среди наиболее вероятных вариантов (ответа Ирана. – «Газета.Ru») — асимметричные операции, такие как атаки на американские войска в регионе, или террористические атаки иранских доверенных лиц на Западе, потенциально в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении издания.

На данном этапе конфликта, пишет NYT, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не примет ответных мер, он «может потерять расположение сторонников жесткой линии режима». Иранский ответ вполне вероятен, даже если временные рамки остаются неизвестными, отмечается в материале.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее дипломат рассказал о главной причине атаки США по Ирану.