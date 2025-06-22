В Ираке озвучили последствия атаки Израиля на ядерные объекты Ирана

МИД Ирака: атаки на ядерные объекты Ирана могут привести к санитарной катастрофе

Атаки Израиля на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, передает INA.

«Атаки на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам, последствия которых распространятся на все соседние страны», — сказал он.

Хусейн заявил о необходимости «выполнения решений Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 1995 года относительно создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Ираке заявили, что удары Израиля по Хаменеи и ядерным объектам Ирана грозят хаосом.