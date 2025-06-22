В Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ»

Исламская Республика ответит на американские удары без оглядки на реакцию США, передает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирана.

Он заявил, что США говорят одно, а делают совсем другое.

«Их заявления о жестком ответе на любой иранский удар — это запугивания и угрозы, потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно», — сказал источник.

По его словам, не Тегеран развязал эту войну, но раз уж она была ему навязана, то он ее не боится.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республики утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Рубио припугнул Иран «невиданным оружием» США.