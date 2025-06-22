Глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что планирует провести в понедельник, 23 июня, встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я еду завтра в Россию, у меня будет встреча с господином Владимиром Путиным», — заявил он.

Арагчи напомнил, что между Россией и Ираном есть стратегическое партнерство. Он отметил, что Тегеран и Москва координируют свои действия.

По его словам, Россия всегда была частью ядерных переговоров.

«Когда мы проводили переговоры с США в последние месяцы, мы регулярно информировали наших русских друзей о ходе переговоров», — заявил глава МИД.

«У нас будет завтра серьезная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным», — подчеркнул в итоге Арагчи.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.