Россия, КНР и Пакистан в проекте резолюции СБ ООН осудили атаки США на Иран

Россия, Китай и Пакистан в проекте резолюции СБ ООН осудили атаки на Иран

Российская Федерация, Китай и Пакистан в проекте резолюции Совета безопасности ООН осудили атаки США на Иран и потребовали прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Такие атаки представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности, подчеркивается в документе. Кроме того, Россия, Китай и Пакистан потребовали немедленного прекращения огня и призвали к дипломатическому урегулированию.

Предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.

Заседание Совета безопасности ООН, на котором обсудят удары США по ядерным объектам Ирана, состоится вечером 22 июня. Оно начнется в 22:00 по московскому времени, отметило агентство.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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