В администрации Эрдогана спрогнозировали хаос на Ближнем Востоке из-за действий США

Атака Соединенных Штатов Америки на ядерные объекты Ирана приведет к хаосу и неразберихе на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Авиаудар США по ядерным объектам Ирана и присоединение США к агрессии Израиля против Ирана — это новый шаг, который приведет к хаосу и неразберихе на Ближнем Востоке, а не к миру и стабильности», — отметил он.

Турция под руководством Эрдогана будет и впредь придерживаться политического подхода, который «выступает за стабильность в регионе и во всем мире, способствует миру между цивилизациями и гармонии между Востоком и Западом», добавил Алтун.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Рубио предупредил Иран, что у США есть «невиданное оружие».