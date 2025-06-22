Назначено заседание Совбеза ООН по теме атаки США на ядерные объекты Ирана

Совет безопасности ООН обсудит удары США по ядерным объектам Ирана вечером 22 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание начнется в 22:00 по московскому времени, отметило агентство.

Незадолго до этого иранская сторона призвала Совбез ООН провести экстренное заседание по факту атаки США на ядерные объекты страны. Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани обратил внимание на необходимость проведения заседания, чтобы «безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин поддержал право Ирана на ядерную программу.