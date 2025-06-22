Вэнс назвал «самоубийством» попытку Ирана перекрыть Ормузский пролив

Попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив для судоходства станет «самоубийством» и приведет к тяжелым экономическим последствиям для Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC News.

«Зачем им [властям Ирана] это? Это было бы самоубийством», — отметил он и обратил внимание на то, что Иран осуществляет всю свою экономическую деятельность через Ормузский пролив.

Силовой ответ Ирана на удары США станет «катастрофической ошибкой» и «самым глупым решением», добавил Вэнс.

Незадолго до этого депутат Исмаил Коусари подчеркнул, что парламент Ирана считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе.