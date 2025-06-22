Парламент Ирана выступил за блокирование Ормузского пролива

Парламент Ирана считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам, заявил депутат Исмаил Коусари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

По словам Косари, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности.

До этого министерство бороны Ирана на своей странице в соцсети X пригрозило перекрыть Ормузский пролив на фоне американских ударов по Исламской Республике. Через канал проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что США применили для ударов по Ирану «мать всех бомб».