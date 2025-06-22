В США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе

Рубио не исключил военные меры для защиты транзита судов в Ормузском проливе

США допускают возможность применения военных мер, чтобы защитить транзит судов в Ормузском проливе, сообщил в эфире CBS госсекретарь Марко Рубио.

Он сказал, что не будет заранее исключать какие-либо действия со стороны американского президента Дональда Трампа, хотя такой вариант развития событий США не готовы обсуждать как неминуемый.

«Однако, если Иран решит перекрыть пролив, первыми, кто должен возмутиться, будут китайцы — они зависят от нефти, проходящей через него», — отметил дипломат.

Он добавил, что такой шаг Исламской Республики вызвал бы «масштабную эскалацию», на которую бы ответили не только США, но и другие государства.

13 июня Израиль начал военную операцию с целью уничтожения иранских ядерных объектов. Уже спустя несколько дней войны стало ясно, что Иран не может сопротивляться современной армии, и уж тем более он не выдержит прямого вступления США в войну. Однако у Исламской Республики остался последний и мощный козырь: перекрыть Ормузский пролив, через который идет почти пятая часть мирового нефтяного трафика. Это взвинтит цены на нефть, но одновременно заставит американский флот обрушиться на Иран всей мощью, чтобы обеспечить свободный проход судов. Но Иран может выиграть.

Ранее жители Тегерана и российские туристы рассказали «Газете.Ru», как переживают конфликт с Израилем.