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Госдеп США прокомментировал закрытие Ормузского пролива Ираном

Рубио: решение Ирана закрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта
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Julien de Rosa/Pool/AP

Решение Ирана закрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая повлечет за собой ответ со стороны Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает Fox News.

По словам главы Госдепа, для Ирана закрытие Ормузского пролива станет «очередной ужасной ошибкой».

Он добавил, что блокирование приведет к ответу не только от США, но и от других государств.

До этого сообщалось, что парламент Ирана выступил за блокирование Ормузского пролива, Через него проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика. При этом окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности Ирана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее вице-президент США оценил возможность проведения наземной операции в Иране.

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