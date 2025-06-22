Вице-президент США оценил возможность проведения наземной операции в Иране

США не планируют наземную операцию в Иране, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает NBC News.

Как подчеркнул Вэнс, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтон не заинтересован в затяжном конфликте, а также не заинтересован в размещении военнослужащих на земле.

Вице-президент добавил, что у него нет опасений по поводу того, что эскалация на Ближнем Востоке перерастет в масштабный конфликт.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее США предупредили Иран о последствиях в случае ответных ударов.