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Путин указал на отсутствие правды о ВОВ в старых учебниках по истории

Путин: в прежних учебниках истории не было правдивых данных о ВОВ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

В прежних учебниках истории не было правдивой информации о событиях в рамках Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, передает РИА Новости.

«Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях», — отметил глава государства.

Также Путин рассказал, что в основе Победы в ВОВ лежали вера в Отечество и традиционные ценности.

10 июня президент заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Путин подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

Ранее российский лидер поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.

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