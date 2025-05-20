Глава СПЧ предложил вернуть переводные экзамены в школы

В СПЧ предложили внедрить переводные экзамены в школы для оценки знаний

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости внедрения переводных экзаменов в российских школах для фиксации уровня знаний, полученных учениками. Об этом сообщает ТАСС.

Фадеев считает, что процедуру необходимо ввести для всех классов, за исключением 9-го и 11-го, в которых ученики готовятся к ОГЭ и ЕГЭ соответственно. По его словам, экзамен является составной частью учебного процесса.

«Конечно, это должны быть предметы, о которых я докладывал президенту [РФ Владимиру Путину] — это литература, география, история, безусловно <...> Плюс, конечно, физика, математика», — сказал он на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

При этом Фадеев признал, что выбор конкретных классов для сдачи этих предметов должны определять профессионалы.

Он также отметил, что ЕГЭ является вступительным экзаменом в вуз, а оценки знаний, получаемых в школе, в настоящий момент фактически нет. По его словам, школьную программу можно «вычистить» на 20-25% без потери качества, чтобы снизить нагрузку на учеников.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила ввести обязательный экзамен по физкультуре.

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