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МИД Ирана уличил Трампа в предательстве

МИД Ирана: Трамп предал договоренности с Тегераном и своих избирателей
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Umit Bektas/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что президент США Дональд Трамп, отдав приказ нанести удары по ядерным объектам Исламской Республики, предал не только договоренности с Тегераном, но и своих избирателей. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, президент США избирался на платформе того, что закончит бесконечные дорогостоящие войны на Ближнем Востоке.

«Он предал не только Иран, нарушив нашу приверженность дипломатии, но и обманул своих избирателей, поддавшись влиянию преступников, которые хотят развязать войну», — отметил министр.

Также Арагчи на пресс-конференции заявил, что планирует провести в понедельник, 23 июня, «серьезную встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.

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