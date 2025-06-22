В Кремле рассказали, планируется ли разговор Путина и Трампа после ударов США по Ирану

Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пока не планируется

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после американских ударов по территории Ирана пока не планируется, но может быть оперативно организована. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет, но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно», — уточнил представитель Кремля.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Белый дом показал Трампа с его командой во время ударов по Ирану.