Трамп репостнул в соцсети сообщение, связанное с ударом США по Ирану

Президент США Дональд Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social сообщение о том, что главный ядерный объект Ирана — Фордо — больше не существует. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

«Фордо больше не существует», — гласит запись.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

По данным телеканала Al Jazeera, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты.

Газета New York Times написала, что Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается, как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее в США заявили, что Трамп не планирует новых ударов по Ирану.