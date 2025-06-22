Стало известно о разговоре Трампа и Нетаньяху перед атакой США

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Другие подробности не приводятся.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном. Он готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось о сорвавшейся встрече США и Ирана в Стамбуле.