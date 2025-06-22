На Западе удар США по Ирану назвали актом войны

NYT: атака США на Иран стала первой с 1979 года

Вооруженные силы США впервые ударили по Ирану с 1979 года, атака расценивается, как акт войны. Об этом пишет New York Times (NYT).

Американские ВВС ударили по ядерным объектам Ирана, тем самым президент США Дональд Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

При этом после нанесения удара американской армией Трамп заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. Он также назвал этот момент историческим для США, Израиля, Ирана и всего мира. Об этом он также написал в соцсети.

Ранее бывший глава Пентагона рассказал, к чему приведет удар США по Ирану.