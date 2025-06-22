В США заявили, что Трамп не планирует новых ударов по Ирану

CNN: Трамп пока не планирует новых ударов по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп пока не планирует нанесения новых ударов по территории Ирана. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

Издание сообщает, что Трамп рассчитывает на возвращение Тегерана за стол переговоров после нанесенных ударов.

По их данным Трамп ожидает увидеть новые дипломатические усилия, американские военные в регионе готовы к ответному удару Ирана.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Амеркианский президент назвал произошедшее историческим моментом для США, Израиля и Ирана.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что Китай не будет помогать Ирану в конфликте с Израилем и США.