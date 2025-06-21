Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Правительство Пакистана выдвинуло президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Об этом сообщается на странице пакистанского правительства в социальной сети Х (бывший Twitter).

Такое решение принято в знак признания дипломатического вмешательства Трампа и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта, отмечается в публикации.

Глава Белого дома «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», что привело к деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом, добавило правительство Пакистана.

В феврале Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

«Я заслуживаю ее [Нобелевскую премию мира], но они никогда мне ее не дадут», — отметил он.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он добавил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев.

Ранее в США заявили, что Трамп может отказаться от поддержки Киева ради Нобелевской премии мира.