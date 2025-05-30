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В США рассказали, ради чего Трамп может отказаться от Украины

Болтон: Трамп может отказаться от поддержки Киева ради Нобелевской премии мира
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины ради получения Нобелевской премии мира. Об этом изданию El Pais заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, президент США в конечном итоге переключится с украинского вопроса на другую горячую точку, где можно добиться быстрого результата и, возможно, получить престижную награду.

«Все, что Трамп хочет — это Нобелевская премия мира. Он стремился к ней еще с тех пор, как ее получил Барак Обама — по его мнению, незаслуженно. Неважно, получит ли он награду за Украину, Ближний Восток или посредничество между Индией и Пакистаном», — сказал Болтон.

Он добавил, что в данный момент Трамп не задумывается о политических последствиях, поскольку не планирует участвовать в следующих президентских выборах. Главное для него — сохранить свою репутацию и оставить о себе хорошее впечатление в будущем, подчеркнул Болтон.

24 мая издание The Guardian, ссылаясь на источники в ЕС, писало, что европейские дипломаты выражают тревогу из-за возможного отказа администрации Дональда Трампа поддерживать Украину и переориентации США на экономическое партнерство с Россией.

В апреле зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Трамп стремится как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, так как хочет освободиться от нее и считает тяжелым чемоданом без ручки. Он также не исключил, что президент США хочет получить Нобелевскую премию мира.

Ранее бывший консультант Трампа заявил, что президент США считает себя лучше всех.

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