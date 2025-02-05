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Трамп признался, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира

Трамп сообщил, что заслужил Нобелевскую премию мира
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Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я заслуживаю ее [Нобелевскую премию мира], но они никогда мне ее не дадут», — отметил он.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он добавил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отмечал, что избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира. По мнению Миллера, Украине придется смириться с потерей территорий.

В ноябре номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира предложил депутат Верховной рады Украины Александр Мережко. По его мнению, американский политик сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем.

Ранее на Украине усомнились в способности Трампа остановить конфликт.

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