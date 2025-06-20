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Путин предупредил о последствиях ударов по теневому флоту России

Путин: попытки ударить по теневому флоту РФ отразятся на ценах на углеводороды
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Иван Секретарев/РИА Новости

Попытки ударить по теневому флоту России отразятся на мировых ценах на углеводороды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах», — сказал глава государства.

Он отметил, что это также отразится на тех государствах, которые предпримут подобные попытки, так как они являются потребителями.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В мае министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис анонсировал разработку странами Балтии правил для обращения с судами теневого флота России.

В том же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.

Ранее США отказались от идеи искать теневой флот России.

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