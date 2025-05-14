Глава ЕК сообщила, что новый пакет санкций затронет российский теневой флот

Новый пакет санкций Евросоюза против России включает ограничения в отношении 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети Х.

Она приветствовала достижение соглашения по 17-му пакету санкций ЕС в отношении России. По ее словам, Евросоюз «еще больше ограничивает доступ к военной технике».

«И мы включили в список еще 189 кораблей теневого флота, которые будут нацелены на экспорт энергоносителей из России», — заявила фон дер Ляйен, отметив, что ЕС продолжит оказывать давление на Москву.

Внесенным в черный список танкерам будет запрещен вход в порты ЕС, а европейскому бизнесу будут запрещены любые операции с ними.

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. По данным Euractiv, Словакия и Венгрия одобрили очередной пакет, поскольку он «относительно слабый».

Газета Politico писала, что под ограничения, в том числе, попадут 30 юрлиц, которые участвуют в обходе антироссийских санкций.

Ранее Путин порекомендовал мешающим России странам «не рыть другому яму».