США оказались от идеи искать «теневой флот» России

США в преддверии встречи глав МИД G7 («Большая семерка»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) наложили вето на канадскую инициативу о мерах против «теневого флота» (танкеров, перевозящих российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материалу, Канада предлагала создать структуру по поиску «теневого флота» и выявлению случаев обхода наложенных на РФ санкций.

«США настаивали на удалении слова «санкции», а также формулировки, ссылающейся на «способность России вести войну» на Украине, заменив ее на «получение доходов», — говорится в статье.

В конце февраля США выступили против использования термина «агрессор» в отношении России в новом заявлении G7 по Украине, приуроченном к третьей годовщине начала СВО. В Вашингтоне призвали использовать формулировку «украинский конфликт». Для сравнения, в прошлом заявлении «семерки» к 24 февраля словосочетание «российская агрессия» употреблялось пять раз.

Ранее Макрон назвал Россию главным врагом Европы.