В Литве анонсировали появление правил против «теневого флота» России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны Балтии разработают правила для обращения с судами так называемого «теневого флота» России. Его слова приводит Delfi.

По его словам, страны региона будут разрабатывать правила, как действовать в случаях, когда суда не подчиняются инструкциям или классифицируются как «теневой флот». Он считает, что они не должны попадать под действия международных норм.

«Международное морское право в этой ситуации не совсем понятно, но очевидно, что, когда есть суда без флага, пространство для действий прибрежных государств шире», – сказал Будрис.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии с поддержкой польской авиации предприняли попытку задержания танкера Jaguar в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в эстонские территориальные воды. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Позднее стало известно, что для обеспечения безопасности судна в ситуацию вмешался истребитель Су-35 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее Эстония пожаловалась США на инцидент с истребителем России на Балтике.