России есть с кем говорить на Украине, многие украинцы «мечтают избавиться от неонацистского режима». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине, там много наших ребят, которые мечтают избавить страну от неонацистского режима», — заявил глава государства.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого будущий специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News сообщил, что у избранного президента США Дональда Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года.

В свою очередь, 18 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после того, как у российской стороны закончатся ресурсы для ведения конфликта.

Ранее журналист описал положение Зеленского одной пословицей.